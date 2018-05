Emmerich : Erster Nachmittag im Gartencafé lockt viele Besucher

Das Bild zeigt Besucher des Gartencafés. Foto: MVO

Emmerich "Hüthumer Gartencafé - heute geöffnet" stand auf dem bunten Schild am Eingang des Gemeindezentrums am Koppelweg. Am Sonntag fand der erste Gartencafé-Nachmittag in diesem Jahr bei herrlichstem Sonnenschein statt und lockte viele Gäste.

"Hüthumer Gartencafé - heute geöffnet" stand auf dem bunten Schild am Eingang des Gemeindezentrums am Koppelweg. Am Sonntag fand der erste Gartencafé-Nachmittag in diesem Jahr bei herrlichstem Sonnenschein statt und lockte viele Gäste. Diesmal sorgten die Mitglieder des Hüthumer Frauenkarnevals für über zwei Dutzend leckere Kuchen und Torten, für Kaffee und kalte Getränke. Außerdem wurde die beliebte Maibowle ausgeschenkt. "Fast alle vom Frauenkomitee und viele Funkies sind heute mit an Bord", freute sich die HFK-Vorsitzende Ilona Stapper.

Seit 2008 organisiert der Gemeindeausschuss das Gartencafé. "Pastor Heuberg hatte es einige Jahre zuvor ins Leben gerufen, um die Orgel zu finanzieren", erzählte Gregor Pollmann, Vorsitzender des Gemeindeausschusses. Damals fand es noch im Pfarrgarten statt, seit 2008 im Gemeindezentrum. Verschiedene Gruppen und Vereine übernehmen die Gastgeberrolle: Neben den HFK-Frauen werden am Muttertags-Sonntag die KAB und der Förderverein Kirche für Kuchen und Service sorgen und am Abend auch Gegrilltes und Salate anbieten, am Pfingstsonntag übernehmen kfd und Musikverein die Vorbereitung und Organisation des Gartencafés.

Der Erlös ist für die Erhaltung des Gemeindezentrums bestimmt. "So haben wir in den letzten Jahren beispielsweise neue Tische, neues Porzellan, Kaffeekannen und eine Kaffeemaschine anschaffen können", sagte Pollmann. Viele Vereine nutzen das Gemeindezentrum und helfen deshalb gerne. Und auch bei den Hüthumern und ihren Gästen ist das Café sehr beliebt. "Hier gibt es ja kein Café in Hüthum. Die Leute warten schon darauf, dass das Gartencafé öffnet. Sie kommen gerne, weil man hier immer Bekannte trifft", so Gregor Pollmann.

Viele Gäste nutzten das schöne Wetter für einen Spaziergang oder eine Fahrradtour und machten in Hüthum Pause. Andere kamen mit dem Auto, um Kaffee und Kuchen auf der Terrasse unter den großen Bäumen zu genießen. Elke Bahl kam aus Emmerich nach Hüthum. "Hier ist es gemütlich, man trifft Leute und die Kuchenauswahl ist toll", sagte sie.

Es gab unter anderem Rüblitorte, Himbeer-Vanille-, Apfel-Zimt-, Windbeutel-Rote Gütze- und Rhabarber-Baiser-Torte, alles selbst gemacht. "Wenn das Gartencafé geöffnet hat, dann kommen wir", sagte Paul Köllen. "Schön ist auch, dass hier alles ebenerdig ist und das Café deshalb auch für ältere Leute und Menschen mit Behinderung gut geeignet ist."

(moha)