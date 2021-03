Kreis Borken : Erster Corona-Fall vor einem Jahr

Kreis Borken Vor einem Jahr wurde bei einer jungen Bocholterin der erste Corona-Fall im Kreis Borken bekannt. Damals war noch nicht absehbar, wie dramatisch sich das Infektionsgeschehen weiter entwickeln würde.

(RP) Vor einem Jahr, genau am 5. März 2020, wurde der erste Coronafall im Kreis Borken bekannt. Daran erinnert jetzt Landrat Kai Zwicker. Damals traf es eine junge Frau aus Bocholt . Sie und ihre fünf Begleiterinnen, die in Norditalien unterwegs gewesen waren, hatten sich bereits auf ihrer Rückreise telefonisch gemeldet, weil sich bei mehreren aus der Gruppe Erkältungssymptome zeigten.

In Absprache mit dem Kreisgesundheitsamt begaben sich alle bei der Heimkehr vorsorglich sofort in häusliche Isolation – „ein vorbildliches Verhalten“, an das Landrat Zwicker auch heute noch lobend zurückdenkt. Der Test mittels Rachenabstrich ergab dann den positiven Befund, so dass die gesamte Reisegesellschaft für 14 Tage in Quarantäne gesetzt wurde.