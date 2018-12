Haldern Pop Festival: Bekannte Namen fürs Open Air angekündigt

HALDERN Haldern Pop gibt die ersten Bandbestätigungen bekannt: Neben Sophie Hunger und Michael Kiwanuka sind auch die „Idles“ dabei.

In der Adventszeit nahm das Pop-Team den Song in der Halderner Kirche auf. Elfengleich intoniert die junge Sängerin den Song auf der Empore in der großen Kirche, begleitet von Josh Menashe an der Gitarre und Garet Powell an der Trommel. Auf jeglichen Videoschnickschnack wird verzichtet. Stimme und Kirchenraum reichen, um das Video zu tragen, bei dem die Band-Bestätigungen fast wie nebenbei über die Bildschirm ziehen. Alte Bekannte sind dabei wie Daughters oder The Districts, ebenso neue Namen wie das Robocobra Quartet, bei denen jeder gleich mal nachschaut, was die Combo denn überhaupt für Musik macht. In diesem Fall ist es ein skurriles Ensemble, dessen schräger Sound mit satten Bläsersätzen gewürzt wird. Eine dieser Bands, die beim Festival erst einmal von den Fans entdeckt werden wollen.