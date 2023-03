Ausstellung Erste „Alltagsmenschen“ sind schon da

Wer am Donnerstag mit wachen Augen durch die Innenstadt geht, der kann den Künstlerinnen Christel und Laura Lechner dabei zuschauen, wie sie mit Unterstützung des Bauhofs die „Alltagsmenschen“ millimetergenau in der City oder an der Rheinpromenade platzieren. Die ersten Vorboten erreichten schon am Dienstag ihr Ziel, darunter drei „Grazien auf dem Floß“, die nun auf dem Froschteich im Rheinpark treiben, „Herr Oben“ auf der angrenzenden Stadtmauer und „Die Liegende“ auf dem Vordach der Volksbank.