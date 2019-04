Eröffnung am 1. Mai : Neues Bauerncafé an der Kreisgrenze

Ob fruchtig oder schokoladig – Waltraud Verbücheln (v.l.) bietet in ihrem Bauerncafé eine Vielfalt an Torten und Kuchen an. Jaqueline Lisec, Meryem und Anne-Katrin König helfen beim Eröffnungstag. Foto: Konrad Flintrop

Töven In Töven eröffnet Familie Verbücheln ein neues Bauerncafé. Es gibt Torten und Kuchen nach Landfrauenart und einen großen Milchviehbetrieb, der bei Führungen besichtigt werden kann. Start ist am 1. Mai mit einem Tag der offenen Tür.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der Heckershof Im Huck 9 hat eine Besonderheit: Postalisch gehört er zu Hamminkeln, telefonisch ist er unter der Halderner Vorwahl zu erreichen. „Die Kreisgrenze verläuft direkt hinter unserem Hof“, erklärt Waltraud Verbücheln, deren Mann Reiner den Bauernhof in der zweiten führt, und die Söhne bald in der dritten Generation führen werden.

Bekannt geworden ist der Hof im vergangenen Jahr, als die Familie erstmals einen Tag der offenen Tür am 1. Mai anbot. Auch in diesem Jahr sind Gäste an diesem Feiertag herzlich willkommen.

Info Tag der offenen Tür startet um 11 Uhr Gruppen können sich zu jeder Zeit zum Besuch des Bauerncafés mit Hofführung anmelden bei Familie Verbücheln, Im Huck 9 in Hamminkeln-Töven (Tel. 02850 7454/E-Mail info@verbuecheln.eu). Für den Tag der offenen Tür auf dem Heckershof am 1. Mai ab 11 Uhr ist keine Anmeldung nötig. Der Weg wird ausgeschildert.

Waltraud Verbücheln, die von einem Bauernhof in Loikum stammt, wurde vor zwölf Jahren von den Landfrauen in Loikum angesprochen, ob sie sich nicht dem Landfrauen-Café beim Bauernmarkt in Loikum anschließen wolle. „Ich habe immer schon gerne gebacken, doch nun wurde aus gerne eine Leidenschaft zum Kuchenbacken, die ich immer mehr perfektioniert habe“, erklärt Verbücheln.Seitdem stand sie als Landfrau hinter der Kuchentheke.

Vor fünf Jahren machte sie sich mit einem eigenen Backservice selbstständig. „Dabei habe ich natürlich schon alle hygienischen Richtlinien erfüllen müssen“, erzählt die Bäuerin, die weiterhin ihre Torten auf dem Bauermarkt zum Verkauf anbot. Aber eben auch auf Bestellung Torten privat auslieferte.

Als nun der Milchviehbetrieb von 180 auf 450 Kühe aufgestockt wurde, kam der Familie die Idee, ihre Arbeit öffentlich zu machen. „Wir wollen den Leuten zeigen, wie hier die Tiere aufwachsen, dass es ihnen gut geht und dass wir gute Lebensmittel produzieren“, zählt Waltraud Verbücheln ihre Form der Öffentlichkeitsarbeit auf. Auch, um Vorurteile gegen Massentierhaltung auszuräumen.

So nahm es seinen Lauf, dass der ehemalige Schweinestall – übrigens der älteste Teil des Hofes – zu einem Bauerncafé umgebaut wurde. Hier können Gruppen bis zu 30 Personen – bei schönem Wetter mehr, denn dann kann auch die Terrasse mitgenutzt werden – bei einer Tasse Kaffee die köstlichen Torten der Landfrau probieren.

Dabei können die Gäste den Kühen auf der Weide zuschauen, bevor es zur Hofbesichtigung in die Stallungen geht. Landwirt Reiner Verbücheln selbst stellt seinen Betrieb vor, beginnt dabei beim jüngsten Mitglied, dem Kalb. „Vom Kalb zur Kuh“ lautet daher auch das Motto der Führung. „Wir wollen ehrlich sein, uns bei der Arbeit über die Schulter gucken lassen“, erklärt Waltraud Verbücheln. „Nach der Führung sind die Besucher meist ganz ehrfürchtig, denn sie sehen, wieviel Arbeit in der Haltung von Milchkühen steckt. Und sie verstehen nachher auch, dass eigentlich viel mehr Geld für Milch bezahlt werden müsste“, hat Waltraud Verbücheln festgestellt. „Besonders nach dem trockenen Sommer sind die Preise für Futterzukäufe enorm gestiegen und wir alle haben Angst, dass sich das Wetter in diesem Jahr wiederholt. Denn jetzt müsste es eigentlich schon wieder regnen.“ Von der Dürrehilfe hat Familie Verbücheln bislang nichts gesehen.

Dennoch: Regnen soll es am 1. Mai möglichst nicht, denn viele Besucher steuern mit dem Rad den Hof an. Jeder ist willkommen. Die Kuchenbäckerin ist auf jeden Ansturm gewappnet.

(ha)