Gerichtsverhandlung : Freispruch für Axt-Angreifer beantragt

Vor dem Klever Landgericht kam es zur Neuauflage des Prozesses gegen den 31-Jährigen. Foto: Klaus-Dieter Stade (kds)/Stade, Klaus-Dieter (kds)

Emmerich/Kleve Der Bundesgerichtshof hatte das erste Urteil gegen den 31-Jährigen aufgehoben, gestern stand er erneut vor dem Klever Landgericht. Anklage und Verteidigung plädierten für eine Unterbringung im psychiatrischen Krankenhaus.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Jens Helmus

Es müsse eine Szene wie in einem Horrorfilm gewesen sein, die ihr Mandant am 2. Januar 2018 verursacht habe, sagte die Strafverteidigerin Anke Zimmermann am Montag vor dem Klever Landgericht. Ihr Mandant, ein 31-jähriger, abgelehnter Asylbewerber aus Marokko, musste sich erneut vor dem Gericht verantworten, weil der Bundesgerichtshof das erste Urteil gegen ihn teilweise aufgehoben hatte.

Die Horrorszene soll sich auf der Halderner Straße in Rees abgespielt haben. Ein Paar aus Wesel befand sich gegen 21.40 Uhr im Pkw auf dem Rückweg aus den Niederlanden und passierte ein Waldstück. Die Fahrerin, eine heute 24-Jährige, musste plötzlich bremsen, weil sich ein herrenloses Fahrrad auf der Fahrbahn befand. Diese Schrecksekunde war erst der Beginn: Denn nach der Bremsung schlug plötzlich ein Mann mit einer Axt auf die Beifahrerseite des Wagens ein, zerstörte die Scheibe. Durch seinen couragierten Auftritt konnte der heute 26-jährige Beifahrer den Angreifer in die Flucht schlagen, nachdem die Axt seine Winterjacke und seinen Pullover zerfetzt und ihm eine Wunde am Arm beigebracht hatte.

info Die erste Verhandlung war im Januar 2018 1. Urteil Das Landgericht hatte den Mann zu einer Strafe von sieben Jahren verurteilt. Aufhebung Im Dezember hatte Karlsruhe das Urteil aufgehoben.

Der Täter wurde im ersten Urteil wegen des Pkw-Angriffs – sowie einem kurz zuvor mithilfe der Axt verübten Raubüberfall auf einen Lokomotivführer am Reeser Bahnhof – zu sieben Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. Aufgrund einer psychischen Erkrankung des Angeklagten ordnete die Kammer damals zudem die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus an.

Nach dem Beschluss des BGH jedoch musste am Montag neu verhandelt werden, und bei der Verhandlung stand vor allem die Frage nach der Schuldfähigkeit im Mittelpunkt. „Nicht schuldfähig“, lautete die Einschätzung des neuen Sachverständigen – denn der Angeklagte leide an einer paranoiden halluzinatorischen Psychose, sei zum Tatzeitpunkt nicht einsichtsfähig gewesen.

Der Angeklagte hatte zuvor über seine Anwältin erklären lassen, er könne sich nicht an die Tat erinnern. Nur an die Axt: Er habe sie aus Angst vor marokkanischen Dealern aus Gladbeck bei sich getragen, die ihn im Dezember 2017 auf einer Polizeistation attackiert hätten. Personen, an deren Drogenhandel er zuvor mitwirken habe müssen – und die er durch eine Aussage bei der Polizei habe auffliegen lassen, wie eine Ermittlerin am Montag im Zeugenstand erklärte.