65-Jähriger wehrt sich mit Erfolg : Taxifahrer kann Angreifer abwehren

Drei Überfälle auf Taxifahrer binnen drei Wochen untersucht die Polizei derzeit in Isselburg. Foto: dpa/Friso Gentsch

Isselburg In Isselburg ist in der Nacht zu Sonntag schon wieder ein Taxifahrer von einem Fahrgast angegriffen worden. Diesmal konnte sich der Fahrer wehren, der Täter zog ohne Beute ab.

(RP) Die Serie von Überfällen auf Taxifahrer, die ihre Fahrgäste von Bocholt nach Isselburg bringen, reißt nicht ab. In der Nacht zu Sonntag gab es den dritten Fall binnen drei Wochen, diesmal konnte der Taxifahrer, den Räuber jedoch abwehren.

Wie die Polizei berichtet, ließ sich am frühen Sonntagmorgen ein Mann gegen 5.20 Uhr von Bocholt nach Isselburg in die Alleestraße bringen. Statt für die Fahrt zu zahlen, schlug er jedoch den Fahrer mit einem Gegenstand und forderte Geld. Dem kam der leicht verletzte 65-Jährige aber nicht nach. Der Unbekannte flüchtete ohne Beute. Beschreibung des Tatverdächtigen: etwa 30 bis 35 Jahre alt, dunkler Teint, dunkle Haare, dunkler Bart, bekleidet mit einem schwarzen Kapuzenpullover und ein schwarzes Tuch über dem Mund tragend.

Bereits vor einer Woche war eine Taxifahrerin in Anholt von zwei jungen Männern überfallen worden, die dabei Geld erbeuteten. Auch am 13. Februar hatte es in Anholt einen Überfall auf einen Taxifahrer gegeben. Auch hier hatten zwei junge Männer, möglicherweise die gleichen Täter, Beute gemacht.