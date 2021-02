Ab Freitagmittag : Wieder Maskenpflicht an der Promenade

Auch an diesem Wochenende herrscht an der Emmericher Rheinpromenade wieder Maskenpflicht von Freitag bis Sonntag. Foto: Markus Balser

EMMERICH Ab Freitag, 12 Uhr, muss auf der Rheinpromenade wieder eine Maske getragen werden. Grund sind die Hochwasser-Touristen, die am Wochenende erwartet werden.

(RP) Die Stadt Emmerich erwartet auch für dieses Wochenende eine größere Zahl an „Hochwasser-Touristen" an der Rheinpromenade. Aus diesem Grund hat die Stadtverwaltung für die kommenden Tage eine Maskenpflicht auf der Rheinpromenade und im Rheinpark angeordnet. Die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung gilt, wie bereits am vergangenen Wochenende, für Fußgänger und Radfahrer am Freitag, 12. Februar, von 12 bis 18 Uhr und am Samstag (13.2.) und Sonntag (14.2.) in der Zeit von 10 bis 18 Uhr.