4,5 Millionen Euro für das Krankenhaus in Emmerich Bürgermeister Peter Hinze glaubt an eine Perspektive für das Spital in 2025

Bürgermeister Peter Hinze berichtete am Freitag, dass die Emmericher Kommunalpolitiker sich gefreut hätten, als sie von der Unterstützung für das Emmericher Krankenhaus erfahren hätten. Hinze war mit Landrat Gerwers in den vergangenen Wochen mehrfach in Düsseldorf und zu Gesprächen mit NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU). „Er hat sich Zeit genommen und die besondere Problematik für Emmerich und Rees verstanden, die sich alleine schon aus der geografischen Lage des Krankenhauses ergibt“, so Hinze. Dem Minister sei am Fortbestand des Krankenhauses gelegen.