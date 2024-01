Zum Tod von Franz Beckenbauer Erinnerungen an den „Kaiser“

Es gibt Momente im Leben, die man wohl nie vergessen wird. Und an einen davon erinnert sich Helmut Arntzen noch als wäre es heute. Am 22. April 2009 bekam der Hüthumer CDU-Politiker und ehemalige Vorsitzende der Angestellten-Gewerkschaft DAG den Verdienstorden des Landes NRW verliehen. Zusammen mit der Unternehmerin Christiane Underberg, dem Präses der Evangelischen Kirche im Rheinland, Nikolaus Schneider, sowie Ex-Bundespräsident Walter Scheel. Und dann war da noch ein gewisser Franz Beckenbauer, der ebenfalls an diesem Tag den Orden vom damaligen Ministerpräsidenten Jürgen Rüttgers ans Revers geheftet bekam.