Gedenkfeier am Reeser Mahnmal : Bürgermeister Gerwers: „Anstand offen und mutig zeigen“

Stadtarchivarin Tina Oostendorp und Bürgermeister Christoph Gerwers legten ein Gesteck am Mahnmal für die Opfer des Nationalsozialismus nieder. Foto: Michael Scholten

REES Bei der Gedenkfeier für die Reeser Juden und Zwangsarbeiter wurde auch an das Wirken der „Brückenbauer“ Jupp Becker, Jan de Louter und Johann van Essen erinnert.

„Wir vergessen Euch nie“ stand auf der Kerze, die vor dem Mahnmal am Reeser Busbahnhof brannte und die das Bild dreier Männer zeigte: Johann van Essen, Jan de Louter und Josef Becker.

Bei der Gedenkfeier für die ehemaligen jüdischen Mitbürger, die zwischen 1933 und 1945 verfolgt und ermordet wurden, und für die niederländischen Zwangsarbeiter, die von Dezember 1944 bis März 1945 in Arbeitslagern auf Reeser Boden litten und starben, erinnerte Bürgermeister Christoph Gerwers auch an „die drei wichtigen Vorbilder, die für die Freundschaft und Aussöhnung unserer Städte auf beiden Seiten der Grenze“ standen und die seit der letzten Gedenkfeier im Jahr 2018 starben. Jan de Louter und Johann van Essen, die als junge Männer das Lager in Groin überlebten, hätten „nach einer Zeit des Schweigens und der Zurückhaltung aktiv an der Aufarbeitung unserer gemeinsamen Vergangenheit“ mitgewirkt, betonte Christoph Gerwers. Dass aus ehemals verfeindeten Nachbarn gute Freunde geworden seien, nannte der Bürgermeister auch ein Verdienst des „Brückenbauers aus Bienen“, Josef Becker.

In einer Zeit, in der in Thüringen eine rechte Partei Wahlerfolge einfahre und in der die Gesellschaft wieder zu den Rändern strebe, sei es umso wichtiger, die Arbeit der drei Verstorbenen fortzusetzen und nicht zu schweigen, wenn das tolerante, friedfertige und vereinte Zusammenleben in Gefahr sei. „Lassen Sie uns nicht nur anständig sein, lassen sie uns diesen Anstand auch offen und mutig zeigen“, appellierte Gerwers an die 100 Gäste aus Deutschland und den Niederlanden.

Auch Otwin van Dijk, Bürgermeister der Gemeinde Oude IJsselstreek, unterstrich die Bedeutung von Freiheit und Demokratie. 75 Jahre sei es nun her, dass 3.500 niederländischen Zwangsarbeitern aus dem Grenzgebiet bei einer Razzia diese Freiheit genommen wurde, doch es jähre sich bald auch jener Tag zum 75. Mal, an dem die Alliierten Freiheit und Frieden wieder in die Niederlande brachten. Otwin van Dijk verwies auf ein geplantes Mittagessen am 29. März 2020, bei dem Deutsche und Niederländer in Dinxperloo der Befreiung gedenken wollen.

Bernd Schäfer, unlängst mit dem Rheinlandtaler für die Erforschung des jüdischen Gemeindelebens in Rees ausgezeichnet, erinnerte daran, dass die Unterdrückung und Vertreibung der Juden auch in Rees nicht erst mit der Pogromnacht vom 9. auf den 10. November 1938 begann. Schon ab 1933, dem Jahr der Machtergreifung Adolf Hitlers, seien der jüdische Friedhof geschändet und jüdische Bürgerinnen und Bürger gedemütigt, verleumdet und ausgegrenzt worden. Bernd Schäfer betonte, dass auch der 9. November 1939 eine besondere Bedeutung für die Stadt Rees habe, weil Karl Leisner an jenem Tag verhaftet wurde. Vorausgegangen war seine Bemerkung „Schade“, mit der er das Scheitern des Anschlags auf Adolf Hitler kommentiert hatte.

Schäfer trug das jüdische Totengebet Kaddisch vor, der katholische Pfarrer Michael Eiden und die evangelische Pfarrerin Sabina Berner-Pip beteten das „Vater unser“, bevor die Vertreter mehrerer Gemeinden, Stiftungen und Vereine Gestecke niederlegten. Auch Ap Gerritse, der einst die „Hölle von Rees“ überlebte, sowie die Angehörigen von Opfern der Zwangsarbeiter, legten Blumen nieder oder zündeten Kerzen an.

(Michael Scholten )