Europawahl : „Die SPD wird es in 2020 schwer haben“

„Die SPD wird es in 2020 schwer haben“

Nicht immer meckern, selber aktiv werden – so lautet die Devise von Wilma Seidenberg, die gestern natürlich von ihrem Wahlrecht Gebrauch machte. Foto: Markus van Offern (mvo)

Emmerich/Rees/Isselburg Nach der EU-Wahl schaut die Kommunalpolitik natürlich auch auf die Wahlen zum Rat im kommenden Jahr.

Ist die Europawahl ein Stimmungsbild für die Kommunalwahlen 2020 in Emmerich?

Bürgermeister Peter Hinze (SPD) sieht es so: „Hier ging es um Europa-Themen.“ Sein vermutlicher Herausforderer Matthias Reintjes von der CDU sagt: „Die Verluste der SPD sind ein Stimmungsbild. Sie wird es in 2020 schwer haben. Bei den übrigen Parteien muss man schauen, wie sich das verteilt. In 2020 tritt ja auch die BGE auf kommunaler Ebene an.“