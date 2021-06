Projekt-Umfrage : Halderner leben gerne in ihrem Dorf

Die Quartiersmanager Mechtild Kitzinger (r.) und Kajo Verbeet wollen die Ergebnisse der Befragung beim ersten Halderner Seniorentag am 28. August vorstellen. Foto: St. Marien

HALDERN Die Ergebnisse der Umfrage im Rahmen des Projekts „Gemeinsam im Dorf“ liegen jetzt vor. Die überwiegende Mehrheit der Befragten gab an, sehr gerne in Haldern zu leben.

(RP) Die Ergebnisse der Dorfbefragung in Haldern liegen vor. „Von 1350 angeschriebenen haben 246 Haldernerinnen und Halderner aus der Altersgruppe Ü60 bei der Dorfbefragung mitgemacht“, so Dr. Carina Abels, wissenschaftliche Mitarbeiterin der Uni Duisburg-Essen, die das Dorfprojekt ehrenamtlich unterstützt und die Auswertung mit den beiden Quartiersmanagern Mechtild Kitzinger und Kajo Verbeet durchgeführt hat.

Das Halderner Dorfprojekt „Gemeinsam im Dorf – Miteinander und nicht allein“ wird vom Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes NRW gefördert. Mit der Befragung sollte in Erfahrung gebracht werden, was sich die Menschen für ihr Leben in Haldern wünschen.

Eine wichtige Botschaft: Die überwiegende Mehrheit liebt das Lindendorf. 68 Prozent der Befragten gaben an, sehr gerne oder gerne (31 Prozent) im Dorf zu wohnen und 90 Prozent bewerteten das Zusammenleben als sehr gut bzw. gut. „Lebenswertes Dorf für Jung und Alt mit Natur, See und Wald“ oder „Haldern – ein Dorf mit Charme und Wohlfühlqualität für Alt und Jung“: Mit diesen Slogans würden die Befragten für ihre Heimat werben.

Der überwiegende Teil der Befragten gaben das Gefühl der Gemeinschaft, das harmonische Zusammenleben, den Zusammenhalt im Dorf und die Hilfsbereitschaft als Kernstücke der Gesellschaft in Haldern an. Ein Befragter formulierte dies prägnant wie folgt: „Hier hilft man sich, wenn man fünf Personen zum Helfen anruft, kommen sechs.“ Insbesondere durch das rege Vereinsleben im SV Haldern oder den Schützen entstünde Gemeinschaftssinn und ein Zugehörigkeitsgefühl. Das große Engagement zeigte sich auch darin, dass mehr als 70 Personen angaben, heute bereits ehrenamtlich tätig zu sein und weitere 40 würden sich gerne in Zukunft ehrenamtlich betätigen.

Gleichzeitig erkannten die Befragten aber auch Verbesserungspotenzial. Insbesondere wurde der Wunsch zu besser ausgebauten Radwegen und strengeren Geschwindigkeitsbegrenzungen in der Dorfmitte, aber auch zu mehr Barrierefreiheit und sicheren Überwegen geäußert. Ebenso wünschen sich die Halderner Seniorinnen und Senioren mehr Sitzgelegenheiten in der Dorfmitte.

Auch wurden auch Fragen zum Umgang mit Pflege und Pflegebedürftigkeit gestellt. Die Mehrheit der Befragten geht davon aus, in den nächsten drei Jahren weiterhin in der eigenen Wohung zu leben und nicht auf (teil-) stationäre Hilfe angewiesen zu sein. Offenheit herrscht gegenüber Hausnotruf, Bewegungssensoren oder internetbasierten Diensten. Alles in allem wurde die aktuelle Versorgung mit Pflegeleistungen als zufriedenstellend beurteilt. Auch ausreichend Apotheken seien vorhanden, lediglich im Bereich der haus-, zahn- und fachärztlichen Versorgung bestünde Verbesserungsbedarf.