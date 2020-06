Stadtgarten-Quartier : Entwarnung: Keine Kampfmittel auf der Baustelle

REES Die drei Verdachtsfälle auf der Baustelle am Delltor haben sich als Fehlalarm entpuppt. Es handelte sich nur um Metallteile, nicht um Kampfmittel. Die zuständige Firma fand dies schneller heraus, als ursprünglich gedacht.

(RP) Entwarnung in Rees: Wie berichtet, fanden in diesen Stunden die Überprüfungen der Kampfmittelverdachtspunkte am neuen Stadtgartenquartier am Delltor statt. Dabei arbeitete die beauftragte Firma schneller als erwartet und konnte bereits am Donnerstag mitteilen, dass alle Kampfmittelverdachtspunkte negativ ausgefallen sind. Das telite die Stadt Rees am späten Nachmittag mit. Statt gefährlicher Kampfmittel ist die Firma im Untergrund auf harmlose Metallgegenstände gestoßen.