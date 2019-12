Abfallkalender 2020 : Müll: Keine Änderungen bei den Abfuhrtagen

REES Abfallkalender für Rees: Bei den Abholterminen kommt es im nächsten Jahr zu keinerlei Änderungen.

(RP) „Die Abfallkalender für das Jahr 2020 werden bis Ende des Jahres an alle Reeser Haushalte verteilt“, teilt die Abfallberatungsstelle der Stadt Rees jetzt mit. In dem Kalender sind zahlreiche wichtige Informationen rund um das Thema Abfallentsorgung in Rees enthalten. Fest steht, dass es nächstes Jahr bei den Entsorgungsterminen und den Abfuhrzeiten zu keinerlei Änderungen kommen wird. Restmülltonnen/Container, Biotonnen, die Abfallbehälter für Papier und Pappe, die gelben Tonnen/gelben Säcke sowie die Glasbehälter werden im gleichen Rhythmus wie im Jahr 2019 geleert. Jedoch sind auch im Jahr 2020 Vor- und Nachverlegungen von Abfuhrterminen möglich. Die Abfuhr von Sperrgut kann über die Hotline 0800 1747474 oder unter www.schoenmackers.de bei der Firma Schönmackers angemeldet werden. Zudem besteht die Möglichkeit, sich die kostenlose „MüllAlram App“ für das Smartphone herunterzuladen, die beispielsweise daran erinnert, die Mülltonne rechtzeitig an die Straße zu stellen.