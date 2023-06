Entlassfeier „Seid bereit für Veränderungen“

In diesem Jahr haben alle 109 Schülerinnen und Schüler der zehnten Klassen einen Abschluss erreicht, 64 davon mit Qualifikation zum Besuch einer gymnasialen Oberstufe. Dass Bildungsabschlüsse in Deutschland wichtig, aber im Leben nicht alles sind, erläuterte Bürgermeister Sebastian Hense. Er zitierte den Journalisten und Moderator Günther Jauch. Der definierte einen „gebildeten Menschen“ mal als einen Menschen, der in der Lage ist, „sein Leben sinnerfüllt zu gestalten, der in sich ruht und weiß, was er kann und was nicht, der Fleiß und Disziplin an den Tag legt und der weiß, wie er sozial interagiert.“ Solch ein Mensch habe „zehnmal mehr Bildung als irgendein Mensch, der formal noch drei Bildungsabschlüsse hat und sich damit etwas dicketut.“