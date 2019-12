Burger’s Zoo : Exotisches Flair beim „Pasar Malam“

Indonesischer Markt im Burger's Zoo. Foto: Burger's Zoo

Arnheim/NL (RP) Pasar Malam – der exotische Name lässt schon vermuten, dass der Weihnachtsmarkt im Königlichen Burgers‘ Zoo in Arnheim außergewöhnlich ist. Wenn seine Stände bis zum 30. Dezember sowie vom 2. bis 5. Januar öffnen, können die Besucher in Europas größtem überdachten Regenwald feilschen und schlemmen.

