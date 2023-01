Leerstand an der Promenade in Emmerich Nachfolge für Empanadas vermutlich noch im Frühjahr

Es ist eine Top-Lage am Rhein. Doch irgendwie hat es wirtschaftlich nicht geklappt mit dem „Empanadas“ an der Promenade. An der traditionsreichen Adresse, die früher die alteingessene Gaststätte „Zum Anker“ beherbergte und in der später Franz Feyen sein bekanntes Restaurant eröffnete, soll aber schon bald wieder Leben einkehren. Im Frühjahr, spätestens zum Sommer hin, soll es dort wieder eine Gastronomie geben, erklärte Lars Wemmers gegenüber der Rheinischen Post. Kontakte mit Interessierten habe es bereits gegeben.