Emmerich : Hado Ebben wird 90

Mit der Fahrrad ist Hado Ebben gern unterwegs in Emmerich. Foto: Lindekamp

Emmerich Der ehemalige Stadtdirektor von Emmerich feiert heute seinen 90. Geburtstag. Der gebürtige Klever wohnt mit Blick auf den Rhein und mischt sich auch heute noch zuweilen ein.

Die Hände in den Schoß legen – diesen Luxus hat sich Heinz Adolf Ebben vermutlich keinen einzigen Tag gegönnt. Rastlos und offen für Neues ist er bis heute geblieben. In der Stadt braust er zuweilen mit seinem Fahrrad so schnell an einem vorbei, dass man ihm kaum einen schönen Tag wünschen kann.

Exakt 32.861 Tage sind vergangen, seit Hado Ebben vor 90 Jahren am 26. April in Kleve geboren wurde. Damals wie heute ein Freitag. „Ich fühle mich sehr wohl“, sagte der Altersjubilar kurz vor seinem runden Geburtstag.

Hado Ebben (l.) bei einem Empfang des Freundeskreises King‘s Lynn. Foto: Lindekamp

Zum Wohlbefinden trägt auch die Wohnung auf der Rheinpromenade bei. „Das ist schon einmalig“, weiß Ebben die bevorzugte Lage zu schätzen. Zu dem einzigartigen Panorama gehört auch die Rheinbrücke, selbst wenn sie eingerüstet ist. Gerne erzählt der Volljurist, von 1962 bis 1984 Emmericher Stadtdirektor, wie Deutschlands längste Hängebrücke ihre heutige Farbe bekam.

Von 1962 bis 1984 war der gebürtige Klever Stadtdirektor in Emmerich. Foto: DS

Kurz nach Freigabe der Brücke am 3. September 1965 unternahm Ebben mit dem Chef des Landesstraßenbauamtes Kleve, Horst Schröder, eine Dienstfahrt. Mitten auf der Rheinbrücke schwärmte Schröder von seiner Reise nach Kalifornien und von San Francisco und schlug vor, aus der Rheinbrücke eine zweite Golden Gate-Bridge zu machen.

„Ich war von der Idee begeistert, weil es so etwas in Europa noch nicht gab“, erinnert sich Ebben. Und so erhielt die bis dahin anthrazit beziehungsweise grün schimmernde Konstruktion ihren rötlichen Charme.

Ebben kann viele Anekdoten aus einem abwechslungsreichen Berufsleben aus dem Ärmel schütteln. Als seine „schönste Herausforderung“ bezeichnet er das halbe Jahr in Erfurt, wo er nach der Wiedervereinigung half, die Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Freistaats Thüringen zu gründen.

Überhaupt blickte Ebben Zeit seines Lebens gerne über den Tellerrand hinaus – ob als deutscher Geschäftsführer der Deutsch-Niederländischen Handelskammer in Den Haag, als Hanse-Botschafter, als Mitbegründer der Regio Rhein-Waal, der Städtepartnerschaft Emmerich-King’s Lynn und von Liemers-Niederrhein oder als langjähriges Vorstandsmitglied der Bundesgemeinschaft Deutsch-Niederländische Kulturarbeit. Er war ein Förderer in höchstem Grade, ein durchsetzungsstarker Manager, der etwas bewegen und gestalten wollte. Und das ist ihm, in welcher Rolle auch immer, in reichem Maße gelungen. Eine große Stütze war ihm Ehefrau Gertrud, die vor zwei Jahren gestorben ist.