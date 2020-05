Leiharbeiter in der Fleischindustrie : Hinze will Corona-Tests in Sammel-Unterkünften

Emmerichs Bürgermeister Peter Hinze. Foto: Stadt Emmerich/Markus van Offern

EMMERICH Emmerichs Bürgermeister befürchtet Entwicklung wie im Kreis Coesfeld. Er hat deshalb an das Gesundheitsministerium geschrieben. Es soll dem Gesundheitsamt des Kreises Tests in Sammelunterkünften ermöglichen.

(RP) Angesichts der aktuellen Entwicklungen im Kreis Coesfeld und der damit verbundenen Anordnung zur Testung aller Schlachthof-Mitarbeiter in NRW hat sich Bürgermeister Peter Hinze (SPD) jetzt mit einem Schreiben an NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) gewandt. Er fordert – auch im Namen seiner Amtskolleginnen und -kollegen in Goch, Kleve und Kranenburg – diese Tests auch auf Sammelunterkünfte von Arbeitsmigranten auszuweiten, die in niederländischen Schlachthöfen arbeiten und in Sammelunterkünften auf deutscher Seite leben.

Wie Hinze in seinem Brief an das Ministerium ausführt, sind der Stadt Emmerich insgesamt 40 Immobilien bekannt, die als Sammelunterkünfte für die Leiharbeiter dienen, die tagtäglich in Kleinbussen über die Grenze pendeln. „Die Unterbringung der Leiharbeiter in den Sammelunterkünften ist unter vielerlei Gesichtspunkten sowieso schon bedenklich. Aber dagegen fehlte uns als Kommune bisher die rechtliche Handhabe. Die aktuellen Entwicklungen im Kreis Coesfeld zeigen, dass diese ‚Unart der Unterbringung‘ das Infektionsrisiko möglicherweise erheblich steigert. Um die damit verbundenen möglichen Gesundheitsgefahren in den Griff zu bekommen, muss unser Kreis-Gesundheitsamt in die Lage versetzt werden, auch in den Sammelunterkünften Tests vorzunehmen“, betont Peter Hinze.

In dem Brief schildert Emmerichs Bürgermeister dem NRW-Gesundheitsminister die bisher ergriffenen Maßnahmen durch das Ordnungsamt der Stadt Emmerich: so wurden den Leiharbeitsfirmen unter anderem Auflagen zur Beförderung der Arbeiter in Kleinbussen erteilt. Außerdem haben die Mitarbeiter des Ordnungsamts Regeln für das Verhalten in der Öffentlichkeit und in den Unterkünften in verschiedenen Sprachen ausgegeben. „In Emmerich leben über 3600 EU-Bürger aus Osteuropa. Das sind knapp 11 Prozent der gesamten Wohnbevölkerung unserer Stadt. Viele dieser Menschen arbeiten in der fleischverarbeitenden Industrie im Nachbarland. Bei dieser Zahl können Kontrollen nur stichprobenartig erfolgen. Außerdem erschwert uns die mangelnde Kooperationsbereitschaft mancher Leiharbeitsfirmen die Arbeit“, so Peter Hinze weiter.

Neben der Stadt Emmerich sind im Kreis Kleve auch in den Städten Kleve und Goch und in der Gemeinde Kranenburg eine erhebliche Anzahl von Sammelunterkünften von osteuropäischen Leiharbeitnehmer, die in den Niederlanden arbeiten, bekannt. Das Schreiben von Bürgermeister Peter Hinze ergeht auch im Namen der Amtskolleginnen und -kollegen in diesen Kommunen.

(RP)