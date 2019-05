In der Kurve überholt : Junger Fahrer verletzt Emmericherin (54) schwer

Emmerich Den Führerschein hat er noch nicht lange. Ein 19-jähriger hat einen schlimmen Unfall verursacht.

Am Freitag gegen 7.45 Uhr fuhr ein 19-jähriger Mann aus Kleve in einem Mercedes ML 350 auf der Straße Tweestrom in Richtung der Straße Oraniendeich. Als er im Kurvenbereich hinter der Einmündung Kerkenkamp einen vor ihm fahrenden PKW überholte, stieß er mit einem entgegenkommenden Renault Megane zusammen. In dem Renault war eine 54-jährige Frau aus Emmerich auf der Straße Tweestrom in Richtung Klever Ring unterwegs. Die 54-Jährige lenkte ihr Fahrzeug noch nach rechts. Ihr Fahrzeug wurde durch den Mercedes an der vorderen linken Ecke getroffen und anschließend gegen die Leitplanke gedrückt. Der Mercedes schleuderte nach dem Zusammenstoß ebenfalls gegen die Leitplanke. Die 54-Jährige verletzte sich bei dem Unfall schwer, der 19-Jährige leicht. Beide wurden mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die beiden Fahrzeuge waren so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Die Unfallstelle war bis gegen 9.00 Uhr in beide Richtungen gesperrt. Polizeibeamte leiteten den Verkehr ab.