Wandertour : Auf den Spuren Draculas

Emmerich/Rumänien RP-Mitarbeiterin Monika Hartjes war auf Wandertour in den transsylvanischen Alpen und begab sich dort unter anderem auf die Suche nach dem Mythos Dracula. Deutlich realer war allerdings die Nähe zur wilden Tierwelt.



Montag, 29. Juli: Schloss Dracula in Bran. Ein Spaziergang war der Weg nach Bran nicht, auch wenn die Wanderzeit nur rund sechs Stunden betrug und nur rund 700 Höhenmeter überwunden werden mussten. Irgendwann ging es abwärts und wir entdeckten Draculas Burg, die auf einem kleinen Hügel liegt und das Dorf Bran um etwa 100 Meter überragt. „Schloss Dracula“ befindet sich an der Grenze zwischen der Walachei und Transsylvanien. Die Burg wird Touristen als Dracula-Schloss präsentiert, weil sie der Beschreibung aus Bram Stokers Roman „Dracula“ ähnelt. Das historische Vorbild der Romanfigur, der walachische Fürst Vlad III. Draculea, soll eine Nacht auf dem Schloss verbracht haben, erfuhren wir von Alina, die auch sonst viel von der Geschichte und den damaligen Bewohnern des Schlosses zu erzählten wusste. Klar wollten wir die sagenumwobene Burg auch besichtigen. Zurück in Vulcan, wartete – oh Wunder – meine Reisetasche auf mich.



Dienstag, 30. Juli: Balea Bergsee. Wir starteten zu einer viertägigen Hüttenwanderung. Was das hieß, darüber klärte uns Alina am Vorabend auf: Lebensmittel für vier Mal Mittagspicknick einpacken, Sonnenschutz und Regenkleidung, Wanderschuhe und Schlappen, Wechselkleidung und warme Socken, Schlafsack und Zahnbürste – eben alles, was man zum täglichen Leben und für alle Eventualitäten braucht. Und das Ganze sollte am besten – inklusive eineinhalb Liter Wasser – nicht mehr als acht Kilo wiegen. An den Balea Wasserfällen, die über 1200 Meter hoch liegen, begann die Wanderung in Richtung des Bergsees auf 2000 Meter Höhe. Es ging durch märchenhafte moosbewachsene Wälder. Geheule aus der Entfernung war glücklicherweise kein Wolf, sondern ein halbes Dutzend Hirtenhunde, die zu einer riesengroßen Schafherde und vier Eseln gehörten. Alina übersetzte den Bericht eines Schäfers. „Er hat erzählt, dass ein großer Bär gestern Nacht zwei Schafe gerissen hat“, sagte sie. „Als die Hunde den Bären in den Gletschersee jagten, verspeiste der Bär ein totes Schaf in aller Ruhe mitten im See.“ Wir wussten jetzt, warum Alina unterwegs öfter ein knallartiges Geräusch ausstieß – sie wollte Schwarzpelzen, aber auch Wölfen und Luchsen, die Gelegenheit geben frühzeitig zu verschwinden. „Und wenn ihr wirklich mal einem Bären gegenübersteht, dann macht keine schnellen Bewegungen, sondern geht vorsichtig einige Schritte zurück“, riet sie uns. Unterwegs stießen wir auf Gletscherseen und Schneefelder – in kurzen Hosen auf der eisigen Fläche zu stehen, das hatte schon was. Der atemberaubende Blick auf die unberührte Natur ließ die Anstrengung vergessen. Die Berghütte am Balea Bergsee war ein gemütliches Gästehaus.



Mittwoch, 31. Juli: Podragu. Gleich zu Beginn mussten wir eine 400 Meter Steigung überwinden. Es ging weiter über Schneegletscher, Berge und Kämme, wir beobachteten Murmeltiere und Gemsen, die bedeutend leichtfüßiger die Berge erklommen. So manche Felswand konnte nur mit Hilfe eines Stahlseiles oder einer Kette bewältigt werden, da wurden schon einige Ansprüche an die Kraft und Ausdauer – und auch den Mut – der Wanderer gestellt. Wir gelangten zum Hauptgrat der Fagarascher Berge, vorbei am Teufelsfenster und erklommen den 2467 Meter hohen Varful Mircii. Unsere zweite Hütte lag zwischen Gletscherseen und Schneefeldern. Strom gab es nur, wenn am Abend der Generator angeworfen wurde, Duschen gab es gar nicht. Der Bettenkasten bot jeweils oben und unten sechs Schlafplätze nebeneinander – ein echt abenteurliches Ölsardinen-in-der-Dose-Feeling.



Donnerstag, 1. August: Moldoveanu. Zehn bis zwölf Stunden sollte die heutige Wanderung dauern, und es wurde tatsächlich der härteste Tag der Woche. Das anstrengendste war aber nicht die Länge, sondern das Wetter. Der erste Berggipfel war der Saua Podraglu, 2305 Meter hoch, danach folgte der Saua Orzanelei, der zweithöchste Berg Rumäniens. Zunächst kam der Nebel, dann der Regen – prasselnd und hart, dazu der Wind. Trotzdem blieb uns nichts anderes übrig: Wir mussten da rauf, über 2500 Meter hoch. Als heftiger Donner auch noch ein Gewitter ankündigte, kamen Überlegungen auf, ins Tal zu laufen und die Tour abzubrechen. Doch wir machten weiter. Wir schenkten uns aber die Besteigung des Varful Moldoveanu, mit 2544 Meter der höchste Gipfel Rumäniens. Unser Mut zum Weiterlaufen wurde belohnt, das Wetter besserte sich, die Kleidung trocknete. Nur das Wasser in den Schuhen schwappte weiter. Kurz vor Erreichen der Hütte begann es wieder zu regnen und zu donnern. In der Berghütte im Sambata-Tal wartete ein trockenes Dach über dem Kopf, eine heiße Suppe und Palinka, ein 50-prozentiger selbst gebrannter Schnaps, der in 100-Milliliter-Gläsern serviert wurde. Einer reichte, um die Schmerzen in Schultern, Knien und Rücken zu vergessen, sich von innen zu wärmen und die gemütliche Bettschwere zu erreichen.



Freitag, 2. August: Sambata. Der Abstieg nach Sambata war gegenüber dem Vortag ein relaxter Spaziergang bei schönem Wetter. Nach der Wanderung stand Kultur auf dem Programm, wir besichtigten das wohlhabendste Kloster Rumäniens, das Brancoveanu Kloster aus dem 17. Jahrhundert. In Brasov erwartete uns dann wieder das Luxus-Leben mit heißer Dusche, warmem Bett und sauberer Kleidung.