Samstag noch einmal : Tolle Sache: Der Wochenmarkt im Park

Emmerich Der Wochenmarkt ist schön. Er wäre noch schöner im Rheinpark. Ob das wohl klappt?

Mittwoch fand der Emmericher Wochenmarkt zum ersten Mal im Rheinpark statt, weil der Geistmarkt für die Kirmes gesperrt ist. Und aus der Not wurde eine Tugend. Besucher und Händler lobten den Standort Rheinpark gleichermaßen. Bürgermeister Peter Hinze, der sich das am Morgen ansah, bekam den Wunsch nach einem dauerhaften Markt im Park gleich mit auf den Weg.

Wer am Mittwoch nicht da war und sich selbst davon überzeugen will, wie schön der Markt im Rheinpark ist, hat am Samstag noch einmal Gelegenheit dazu. Danach ist die Kirmes beendet und der Wochenmarkt zieht wieder zum Geistmarkt.