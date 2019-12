Advent : Eine (Gans) andere Weihnachtsgeschichte

Emmerich Im Dezember 1985 war „Gussy“ der Hauptgewinn auf dem Emmericher Weihnachtsmarkt: Ihr Schicksal schien der Backofen zu sein. Doch es kam alles ganz anders. Eine Erinnerung.

Es war im Dezember 1985, als unsere Familie über den Weihnachtsmarkt in Emmerich bummelte. Astrid, die zu der Zeit bereits mit ihrem Ehemann in Essen wohnte, versuchte ihr Glück und zog ein paar Lose. Und sie gewann! „Die Losnummer ist eine Gans“, meinte der Losverkäufer, und uns floss bereits das Wasser im Munde zusammen. Doch der Mann wies auf einen Käfig voller lebendiger Gänse. „Sie bekommen einen von den Gantern dort!“

Meine Schwester nahm das Vieh in einem Sack mit und wir überlegten auf dem Nachhauseweg, wer denn dem Ganter den Hals umdrehen und wo das Festessen stattfinden sollte. Doch wir hatten die Rechnung ohne Astrid gemacht. „Ich habe die Gans gestreichelt und sie hat mich ganz treu angeschaut. Gussy wird nicht geschlachtet“, verteidigte sie die Gans vehement. Aha, das Federvieh hatte also auch schon einen Namen!

Gussy bekam zwei Tage Galgenfrist im Treibhaus unseres Vaters, bevor Astrid in Essen einen Geflügelhof fand, der den Emmericher Ganter aufnehmen wollte. Dieser nutzte die Zeit, um sich beliebt zu machen, zeigte sich allen Familienmitgliedern von seiner besten Seite, ließ sich kraulen und umarmen und machte sich schnell zum Liebling, so dass von Schlachtung nur noch selten gesprochen wurde.

In der Essener Federvieh-Kommune fühlte Gussy sich leider überhaupt nicht wohl, das Landei wurde von den Stadtgänsen und -enten gemobbt und durfte nicht mal an das Wasserbecken. So kam Gussy zurück an den Niederrhein – leider obdachlos, denn das Treibhaus stand nicht mehr zur Verfügung.