Bald nur noch Musik aus der Konserve? : Musikvereine plagen Nachwuchssorgen

EMMERICH Heribert Feyen vom Stadtverband Musik fürchtet um die Zukunft der Musikvereine, Chöre und Orchester in Emmerich.

Der Stellenwert von Karneval und Sport sei in Emmerich sehr hoch. „Aber wie sieht es mit der Musik aus“, fragt sich nicht nur Heribert Feyen. Der Leiter von Sing Out Kulturbrücke mit dem Chor „Da capo“ gehört dem 1972 gegründeten Stadtverband für Musik an. Bei der letzten Jahreshauptversammlung wurde genau dieser Punkt von den Vertretern der 16 angegliederten Vereine angesprochen. „Der Nachwuchs fehlt“, so Feyen. Spielmannszüge suchen Flötenspieler, zwei gestandene Männerchöre sind verstummt, Jugendchöre gibt es nicht in Emmerich, im Musikkolleg wird immer weniger ausgebildet.