Brauchtum : Hüthum freut sich aufs Stadtschützenfest

HÜTHUM Der amtierende Hüthumer Schützenkönig Günter Bauditz schießt mit den Königen des Standverbandes um den Titel des nächsten Stadtkönigs.

(RP) Am Samstag, 27. April, findet das Stadtschützenfest Emmerich in Hüthum im Pfarrzentrum am Koppelweg statt. An diesem Tag hat das Stadtkönigspaar Jupp und Hildegard Verhoeven den Höhepunkt ihres Stadtkönigsjahres.