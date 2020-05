Gesamtschule : SPD distanziert sich von Debatte

EMMERICH Die SPD-Fraktion hat jetzt Stellung zu Äußerungen von BGE und CDU im Zusammenhang mit der Gesamtschule bezogen. Sie kritisiert den Versuch, mit Wahlkampf Lehrer und Eltern zu verunsichern.

Trotz der großen finanziellen Einbußen durch die Corona-Pandemie hätten die Investitionen in die Gebäude der Gesamtschule eine Priorität. Die SPD habe eine Übersicht über die aktuelle Haushaltslage der Stadt schon am 21. April gefordert, um genau diese Priorität für die Schule abzusichern. „Der Gesamtschule, die sich immer noch im Aufbau befindet, wünschen wir, dass sie sich in den kommenden Monaten ohne Störungen auf die Aufgaben zum Wohl der Kinder und Jugendlichen konzentrieren kann“ so Fraktionsvorsitzende Andrea Schaffeld..