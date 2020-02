Ausstellung im Rheinmuseum : „Frieden ist nicht selbstverständlich“

Die Kanadier sind in der Stadt. Strategisch wichtige Straßen wurden bereits vom Schutt geräumt. Foto: Markus Balser

Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „75 Jahre Frieden“ eröffnet das Rheinmuseum am Sonntag eine Ausstellung, die sich mit dem Kriegsende und dem Einmarsch der Alliierten in Emmerich im Frühjahr 1945 beschäftigt.

Als im Oktober 1944 Emmerich durch das Bombardement der Alliierten zu 97 Prozent zerstört wurde, war für die Rheinstadt der Krieg eigentlich vorbei. Es sollte allerdings noch bis zum Frühjahr 1945 dauern, bis es tatsächlich so weit war. Erst am Ostersamstag vor 75 Jahren nahmen kanadische Truppen die Stadt, die schon längst in Trümmern lag, auf ihrem Weg in die Niederlande ein.

Das Rheinmuseum widmet diesen Tagen aus dem Frühjahr 1945 eine Ausstellung. Sie wurde bereits 1995 von Herbert Schüürman konzipiert und wird jetzt im Rahmen der deutsch-niederländischen Aktions-Reihe „75 Jahre Frieden“ erneut gezeigt.

Kanadische Truppen vor dem Einmarsch. Zuvor war das bereits zerstörte Emmerich noch einmal unter Beschuss genommen worden. Foto: Markus Balser

Info Ausstellung ist bis zum 15. April zu sehen Was Ausstellung „Kriegsende in Emmerich“ mit Bildern und weiteren Exponaten. Wann Eröffnung am kommenden Sonntag, 1. März, um 11 Uhr. Die Ausstellung ist bis zum 15. April zu sehen. Wo Rheinmuseum, Martinkirchgang. Öffnungszeiten: So., Di., Mi. und Do. 10 Uhr bis 12.30 Uhr sowie 14 Uhr bis 16.30 Uhr.

Zu sehen sind auf 30 Tafeln vor allem Fotografien, die die kanadischen Soldaten bei ihrem Einmarsch aufnahmen. Bis sie ihre Stiefel auf Emmericher Gebiet setzten, hatten sie die Stadt zuvor noch tagelang von der anderen Rheinseite aus beschossen. „Um die Menschen hier vollends zu demoralisieren“, wie Herbert Kleipaß weiß. Der Leiter des Rheinmuseums und Vorsitzende des Emmericher Geschichtsvereins hatte die Aufnahmen aus kanadischen Archiven erhalten. Für die Ausstellung wurden unter anderem aber auch deutsche und englischsprachige Zeitungen oder Abdrucke von Anweisungen der Militärregierung an die Bevölkerung verwandt.

Von dem ungeheuren Ausmaß der Zerstörung Emmerichs sollen sich selbst die kanadischen Soldaten überrascht gezeigt haben. Sie gingen aber auch nach dem Einmarsch, der über zwei Pontonbrücken von der linken Rheinseite aus erfolgte, nicht gerade zimperlich vor. Wo Panzer Platz brauchten, wurde gesprengt. Etwa an der Fährstraße, auch Teile des Rathauses flogen dabei in die Luft. Und wo Widerstand zu erwarten war, kamen Flammenwerferfahrzeuge zum Einsatz. Wie viele Emmericher beim Einmarsch ums Leben kamen, ist nicht bekannt. 441 Bewohner zählte die Stadt am Ende noch.

Die Bilder zeigen, dass die strategisch wichtigen Straßen bereits nach kurzer Zeit von den Trümmern befreit waren. Und sie machen klar, dass die Einnahme der Stadt schon Jahre vorher bis ins Detail vorbereitet war. Ein Aufklärungsbild der Alliierten aus dem Jahr 1943 zeigt die Rheinpromenade mit genauen Angaben von Größenverhältnissen, Höhenunterschieden und jenen Plätzen, an denen vorgesehen war, die Pontonbrücken für den Einmarsch anzulegen. „Die hatten da ganz genaue Pläne“, erläutert Kleipaß.

Schon drei Tage nach dem Einmarsch setzten die Alliierten Hubert Fink als Bürgermeister ein. Das öffentliche Leben kam jedoch nur langsam wieder in Gang. „Es herrschte abends Ausgangssperre, in der Stadt lagen noch viele Blindgänger, aber auch Leichen“, sagt Kleipaß.