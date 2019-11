Breitensport : Mangelnder Respekt: Zu wenig Schiris

Jung-Schiedsrichter Leon Tiemer im Einsatz. Er pfeift bei den Herren bis zur Bezirksliga, bei der Jugend B bis zur Niederrheinliga und wird als Assistent auch in der Oberliga eingesetzt. Foto: Fupa

EMMERICH Aggressionen im Sport schrecken junge Schiedsrichter ab. Leon Tiemer wirbt dennoch für das wichtige Ehrenamt, weil es ihm trotz allem viel Spaß macht. Der 18-jährige Emmericher ist ein Referee aus Leidenschaft.

Spielabbrüche und Gewalt gegen Schiedsrichter sind in unserer Region immer noch seltene Ausnahmen. Trotzdem sind die Zahlen alarmierend. 15 Spielabbrüche gab es in der Saison 2018/2019 im Fußballverband Niederrhein. Bei den so genannten Sicherheitsmeldungen- dazu gehören Diskriminierung, Gewaltdelikt, Pyrotechnik, Rassismus-Delikt, Werfen von Gegenständen oder Zuschauer im Innenraum – wurden in derselben Saison 355 Vorfälle erfasst, in 189 Spielen waren es Gewaltdelikte gegen den Schiedsrichter.

In manchen Fällen wird die Polizei gerufen. „Mir sind bei uns im Kreis nur wenige Fälle bekannt“, erklärt Ingo Schankweiler von der Pressestelle der Polizei in Kleve. Kollegen sprachen von einem Fall im letzten Jahr in Rees auf einem Jugendfußballturnier, da gab es Ausschreitungen gegen zwei junge Schiedsrichter. Die Mannschaft wurde dann vom Turnier ausgeschlossen. „Es wurde ermittelt wegen einfacher Körperverletzung und es gab eine Strafanzeige“, so Schankweiler.

Info Neuer Schiri-Lehrgang beginnt im Februar 2020 Vier Termine Die vier Termine des Lehrgangs finden jeweils samstags statt: 1. und 8. Februar jeweils von 8.30 bis 15.30 Uhr (Inhalt: DFB-Regeln) Am 15. Februar von 8.30 bis 15.30 Uhr (Inhalte: DFB-Regeln, Prüfung (Theorie & Praxis) sowie am 29. Februar von 10 bis 14 Uhr (Inhalte: Durchführungsbestimmungen, DFB-Net, Jugend). In Bocholt Der Lehrgang findet im Berufskolleg Bocholt-West (Schwanenstraße 19-21, Bocholt) statt. Kontakt Interessentinnen und Interessenten können sich gerne per E-Mail an Klaus-Peter Sagadin melden: Sagadin@web.de

Der Abbruch der Emmericher Fußballstadtmeisterschaften der Senioren im Dezember 2017 hatte ebenfalls strafrechtliche Konsequenzen. Ein Spieler hatte dem Schiedsrichter eine Plastikflasche ins Gesicht geworfen, der erlitt dabei leichte Verletzungen.

Mangelnder Respekt macht den Schiedsrichtern das Leben schwer. Keiner möchte, dass eine Situation wie Mitte November in Köln eintritt: Nach einem Übergriff auf einen Schiedsrichter traten die Unparteiischen in den Streik. Es wurden keine Schiedsrichter zu den Kreisliga-Spielen entsendet. 76 Spiele waren betroffen.

Trotz Interesses hören viele junge Schiedsrichter schon nach ein, zwei Jahren auf zu pfeifen. Dabei suchen die Verantwortlichen dringend nach neuen Referees. Heute können teilweise für Spiele – vor allem im Jugendbereich – am Wochenende keine Schiedsrichter mehr angesetzt werden. Vereine sind verpflichtet, Schiedsrichter zu stellen. Ansonsten sind Strafen fällig. Trotzdem gibt es zu wenig.

Jetzt werben erfahrene Schiedsrichter für dieses wichtige Ehrenamt. Einer von ihnen ist Leon Tiemer. Der 18-jährige Emmericher ist seit viereinhalb Jahren Schiedsrichter. Er pfeift bei den Herren bis zur Bezirksliga, bei der Jugend B bis zur Niederrheinliga und wird als Assistent auch in der Oberliga eingesetzt. Glücklicherweise habe er nie körperliche Gewalt gegen sich erlebt. „Aber verbale Angriffe, gerade auch im Herren-Bereich, die kommen schon vor“, sagt er. Man müsse dem mit Selbstbewusstsein und Fingerspitzengefühl begegnen, das lerne man im Laufe der Zeit.

Und damit gerade junge Einsteiger in Ruhe Erfahrungen sammeln können, hat der Fußballkreis Rees-Bocholt verschiedene Angebote konzipiert: Beim „Partner-Modell“ bekommt der „Neuling“ in den ersten Spielen einen erfahrenen Schiedsrichter an der Seitenlinie, der ihm Tipps gibt und das Spiel nachher mit ihm reflektiert. Und beim „Tandemmodell“ steht der „Tutor“ mit auf dem Platz, um dem jungen Referee beispielsweise zu zeigen, wie er das Spiel am besten im Blick hat. Auch sonst sei die Gemeinschaft der Schiedsrichter immer Ansprechpartner für Fragen und Probleme. Er selber habe viel Spaß an seinem Schiedsrichter-Hobby. „Dadurch pflege ich viele soziale Kontakte zu Vereinen, Spielern und Betreuern“, sagt er. „Und es dient der Persönlichkeitsbildung, das bringt mich im Alltag und im Beruf weiter.“ Leon Tiemer macht ein Studium zum Polizisten. Ab und zu gibt es auch ein Schulterklopfen oder er wird er mit einem „gut gepfiffen“ gelobt.

Das Mindestalter für Schiedsrichter beträgt beim Fußball-Verband Niederrhein 14 Jahre. Sie müssen Mitglied in einem Fußball-Verein sein, Interesse am Fußball haben, Idealismus mitbringen und die Bereitschaft haben, mindestens 20 Spiele im Jahr zu leiten und an regelmäßigen Weiterbildungen teilzunehmen (acht bis zwölf Tage im Jahr). Eine erfolgreich abgelegte Regelprüfung und das Bestehen einer Laufübung gehören ebenfalls dazu. Sportkleidung stellt der Verein, gezahlt wird eine Kilometerpauschale und eine geringe Aufwandsentschädigung. Der nächste Lehrgang beginnt am 1. Februar 2020.

Weitere Info im Internet unter https://www.fvn.de

(Monika Hartjes)