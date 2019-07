Volksfest : Die Emmericher Kirmes ist eröffnet

EMMERICH An seinem Geburtstag hat Bürgermeister Peter Hinze mit einem gekonnten Schlag das traditionelle Freibierfass zur Emmericher Kirmes angeschlagen — und das bis Montag andauerende Volksfest eröffnet.

(bal) Wer sagt’s denn? Gleich mit dem ersten Anlauf traf Bürgermeister Peter Hinze (l.) am Freitagnachmittag zur Eröffnung der Emmericher Kirmes ins Schwarze. Ohne auch nur einen Schluck zu vergeuden, war das traditionelle Freibierfass vom ersten Bürger der Stadt gekonnt angeschlagen worden. Da staunte selbst Dirk Janßen vom Schaustellerverein nicht schlecht. Ein gelungener Schlag zum Geburtstag, den Hinze am Freitag feiern konnte. Er ist jetzt 59 Jahre alt.

Zuvor hatte das Emmericher Blasorchester die vier tollen tage auf dem Geistmarkt mit einem Ständchen eingeläutet. Morgen öffnet die Kirmes von 13 bis 24 Uhr, am Sonntag von 12 bis 23 Uhr. Am Montag (Familientag mit ermäßigten Preisen) endet das Volksfest mit dem Feuerwerk. Geöffnet ist an diesem Tag von 14 bis 24 Uhr.