Karneval in Corona-Zeiten : Emmericher Narren wollen einheitliche Lösung

Karneval in Corona-Zeiten

Karnevals-Spaß dicht an dicht zeigt dieses Foto der Sitzung des Hüthumer Frauen im Kapaunenberg. Eine solche Veranstaltung ist unter den derzeitigen Bedingungen nur sehr schwer vorstellbar. Foto: Markus van Offern (mvo)

EMMERICH Können in diesem Jahr die Narren mit einer Session wieder durchstarten? Die Karnevalsvereine in Emmerich loten derzeit die Optionen dafür aus. Sie warten auf eine Entscheidung der Politik. Die steht aber momentan noch aus.

Der Karneval in Emmerich hat es in diesem Jahr nicht leicht. Erst musste der Höhepunkt der Session, der Tulpensonntagszug, wegen einer Sturmwarnung abgesagt werden und dann kam Corona.

Welche Folgen die Pandemie für die Bevölkerung haben kann, zeigte sich in Gangelt, wo eine einzige Karnevalssitzung ausreichte, um den ganzen Kreis Heinsberg zum Corona-Hotspot zu machen. Mehr als 300 Personen saßen dort zusammen, tranken und feierten – und ahnten nicht, dass sich das Virus unter ihnen ausbreitete. Zwei Wochen später waren Tausende in Quarantäne und Hunderte an der Lungenkrankheit Covid-19 erkrankt, auch Todesopfer gab es.