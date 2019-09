Bürgermonitor : Urteilt Kreis Kleve strenger als andere?

Emmerich Im Fall um den an ALS erkrankten Haffener Norbert Zuckermann haben sich viele Betroffene gemeldet, die ähnliche Erfahrungen schildern. Sie werfen dem Kreis vor, besonders restriktiv bei der Einstufung Behinderter vorzugehen.

Der Fall von Norbert Zuckermann, über den die RP am vergangenen Samstag erstmals berichtete, schlägt weiter hohe Wellen. Wie berichtet, streitet der 60 Jahre alte Haffener, der an ALS erkrankte, seit Monaten mit dem Kreis Kleve über die Einstufung seines Behindertengrades. Obwohl er, ärztlich attestiert, selbst mit Rollator keine 50 Meter mehr am Stück laufen kann, wurde er zunächst nur als 30 Prozent, nach einem Widerspruch dann als 70 Prozent behindert eingestuft.