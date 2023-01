Duell am Willibrord-Gymnasium Sportevent „Willi wills wissen“ war voller Erfolg

Das Event wurde von dem Sport-Projektkurs des Abiturjahrgangs 2023 organisiert und orientierte sich dabei an dem Format „Schlag den Raab“. Zum Hintergrund: Bei dem von den Schülern organisierten Schulduell traten die Teams in vielfältigen Disziplinen und unterhaltsamen Spielen gegeneinander an. Diese Spiele werden – ebenfalls im „Schlag den Raab“-Prinzip – jeweils mit Punkten bewertet und führen am Ende der Veranstaltung zu einem Gesamtsieger. Angetreten ist das Emmericher Gymnasium gegen das Aspel-Gymnasium aus Rees. Sie duellierten sich in der Kategorie Wissen und bei sportlichen Disziplinen.