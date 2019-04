Gutachter hat sich mit Emmerich beschäftigt : Zuwanderung: Die Schülerzahlen steigen

Emmerich Alle sechs Grundschulen sind im Bestand gesichert. Die Praest wird dauerhaft einzügig.

Zurzeit verfügt die Stadt über sechs Grundschulen, eine Gesamtschule und ein Gymnasium, sowie eine Real- und Hauptschule, die bekanntlich beide in den nächsten Jahren auslaufen werden. Laut Bericht sei keine Emmericher Grundschule in ihrem Bestand gefährdet. An der Michaelschule in Praest rechne man zukünftig mit sinkenden Schülerzahlen, sie werde daher dauerhaft einzügig.

Kritik am Konzept kam von der UWE-Fraktion. Norbert Malischewski haderte mit der Masse an Statistiken und den Prognosen im Bericht. „Die Erkenntnis, Schule brauche Raum, ist auch ohne Tabellenflut möglich“, so Malischewski mit Blick auf das rund 130 Seiten starke Konzept. „Eine Statistik gewinnt nicht, in dem unsinnige Genauigkeit vorgegaukelt wird. Uns schien es so, dass hier dargestellt wird, das eine absolute Genauigkeit durch die Tabellenzahl erreicht wird.“