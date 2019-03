18 Talente beim Vorlesewettbewerb: Grundschüler lesen sich aufs Siegertreppchen

Emmerich Beim siebten Vorlesewettbewerb im Juca setzten sich Yahav Hillel, Lias Pietzsch und Lara Lümmen durch.

18 junge Lesetalente wetteiferten beim siebten Vorlesewettbewerb der Emmericher Grundschulen im Jugendcafé am Brink um den Sieg. Es traten die jeweils besten Zweit-, Dritt- und Viertklässler von der Leegmeerschule, Liebfrauenschule, Luitgardisschule, Michaelschule, Rheinschule sowie der St. Georg Schule an.

Während die Kinder ihre Wahltexte alle recht souverän präsentierten, hoben sich besonders talentierte Vorleser in der zweiten Wettbewerbsrunde ab. Denn dabei sollten zwei Minuten aus einem fremden Text vorgetragen werden. Ausgewählt wurden diese von Carola Graalman, Lehrerin an der St. Georg Schule, die dieses Jahr auch die Moderation übernahm. In Absprache mit der Jury hatte sie für die Zweitklässler „Weg mit dem Krokodil“ (Paul van Loon) mitgebracht, die Drittklässler sollten aus Cornelia Funkes „Zottelkralle“ vorlesen und die Viertklässler bekamen „Potilla“, ebenfalls von Cornelia Funke.