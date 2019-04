Schule : Bohren statt Bolognese – Schüler bauen Mensa um

Emmerich Bei der Materialauswahl achten die 21 Achtklässler auf Nachhaltigkeit. Mit „Bohrmaschinen-Führerschein“ geht’s ans Werk.

Der Bau der Möbel für die Mensa hat verschiedene positive Aspekte. Zum einen betreiben die Jugendlichen mit dem Möbelbau aus gebrauchten Paletten Upcycling – machen aus etwas, was eigentlich im Müll gelandet wäre, noch etwas Brauchbares und schonen dadurch Ressourcen. Dieser Nachhaltigkeitsaspekt sei ihm wichtig, sagt Frederik Lach, der unter anderem auch die Schülerfirma „Rheinhaltig“ betreut: „In der Regel cyclen wir alles up.“ Neben dem Bau der neuen Möbel fällt auch die sonstige Neugestaltung der Mensa den Schülern zu: An eine Wand haben sie bereits eine große, weiße Fläche in Form einer Gedankenblase gestrichen, die als Projektionsfläche für den Beamer gedacht ist. Dazu gehört noch ein Kopfmodell, das die Jugendlichen aus den bisher angefallenen Holzresten geschaffen haben. Bald soll es die Wand ebenfalls schmücken. „Die Kinder lernen Dinge, die im wirklichen Leben auch benutzt werden“, betont Schulleiterin Christiane Feldmann einen weiteren praktischen Nutzen dieses Unterrichts. Zum einen lernen sie ein Projekt zu planen und umzusetzen, zum anderen gibt es Anbindung an die regulären Schulfächer. Und: „Bei so etwas übernehmen die Schüler Verantwortung.“ Das bestätigt auch Frederick Lach. Mit Dingen, die sie selbst geschaffen hätten, gingen die Schüler besonders sorgsam um.

In Lachs Kursen gibt es Projekte wie dieses von der siebten bis zur zehnten Klasse. Dabei müssen die Schüler jeweils auch eine Facharbeit anfertigen, in der sie das Projekt beschreiben, erklären welche Werkzeuge sie brauchen und wie alles umgesetzt wird. Diese Arbeit fließt dann genauso in die Note ein, wie eine Klassenarbeit. Bevor sie an Säge, Schleifer und Bohrer dürfen, bekommen die Schüler natürlich erst einmal Sicherheitseinweisungen. So steht bereits in der siebten Klasse der „Bohrmaschinen-Führerschein“ an. Schutzbrille und Gehörschutz sind ebenfalls Pflicht bei der Arbeit mit den lauten Geräten, wie zum Beispiel der Handkreissäge.