Kultur : Ein Herz für Bernd Terhorst

Emmerich Bernd Terhorst ist einer der bedeutendsten Künstler, die Emmerich jemals hervorgebracht hat. Galerist Herbert Kappelhoff plädiert dafür, mit dem Erbe des „Meisters von Alt Voorthuyzen“ sorgsam umzugehen.

Das sehen auch viele Fachleute so. Bernd Terhorst (1893–1986) war mehr als nur ein Niederrhein-Maler. Von 1915 bis 1921 studierte er an der Kunstakademie München. Er erhielt ein Staatsstipendium für eine Spanienreise und verbrachte fünf Jahre in Madrid, Granada, Ronda und Sevilla, danach folgte ein zweijähriger Aufenthalt in Marokko. 1925 kehrte er zurück und lebte in Berlin, wo er für verschiedene Zeitungen zeichnete. Im Jahr darauf kaufte er Alt-Voorthuyzen und kehrte in seine Heimatstadt zurück – damit ging für ihn ein Kindheitstraum in Erfüllung.