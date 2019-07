Lokale Wirtschaft : Biotec — der Umwelt-Vorreiter

EMMERICH Vor 25 Jahren wurde die Firma Biotec gegründet, die sich auf die Entwicklung nachhaltiger Bio-Kunststoffe spezialisiert hat. Das Unternehmen ist kräftig gewachsen und investierte zuletzt 8 Millionen Euro. Am Samstag wurde gefeiert.

Viele interessierte Besucher nutzten die Gelegenheit, sich in dem Unternehmen umzuschauen. Sie nahmen an den Führungen teil und ließen sich die Produktion erklären. Das Hauptmaterial ist Kartoffelstärke. Das wird — mit anderen „Zutaten“ — unter Druck und Hitze gemischt und zu Granulat verarbeitet. In der Abfüllanlage wird es verpackt und an die kunststoffverarbeitende Industrie weitergeleitet. „Das Granulat wird unter anderem zu Obst- und Gemüsebeuteln verarbeitet, die in 180 Tagen abgebaut werden“, erklärte ein Mitarbeiter. Frankreich sei der größte Markt dafür, danach folgt Italien, das Granulat gehe aber unter anderem auch nach Mauritius, Kenia und Indien. Wurden 2012 rund 6000 Tonnen produziert, so ist es in 2019 das Vierfache.