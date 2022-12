Kardiologe am Emmericher Krankenhaus klärt auf Mediterrane Kost ist sehr herzgesund

Es gibt aber auch Patienten, bei denen diese Symptome komplett ausbleiben und beispielsweise erst bei einem Arztbesuch festgestellt wird, dass er an Vorhofflimmern leidet. Das kann sehr gefährlich sein, weil das Vorhofflimmern gravierende Auswirkungen haben kann. Es können sich je nach Vorerkrankungen und Risikoprofil Blutgerinnsel bilden, die zu Embolien und Schlaganfällen führen können. Ein entscheidender Faktor der Behandlung ist es, die Embolie-Gefährdung zu minimieren. Bei der symptomatischen Behandlung orientiert sich am Grad der Beschwerden, ob der richtige Rhythmus durch eine Kardioversion in Kurznarkose wieder hergestellt werden soll. Der spezialisierte Kardiologe kann durch Verödung der speziellen Bereiche im linken Vorhof mittels eines „elektrischen Herzkatheters“ den Sinusrhythmus dauerhaft erhalten. Alternativ ist auch eine medikamentöse Behandlung möglich. Auslöser für Vorhofflimmern kann jede Herzerkrankung und jede Störung am Herzen sein. Bluthochdruck und Alkohol können ebenfalls entscheidende Faktoren sein.