Politik : Emmericher AfD mit Spitzenkandidat aus Kleve

Christopher Gietmann. Foto: AfD

Emmerich Das ist ungewöhnlich, verstößt aber nicht gegen die Gemeindeordnung. Die AfD tritt in Emmerich mit einem Bürgermeisterkandidaten an, der in Kleve wohnt und hier wohl nur den wenigsten bekannt sein dürfte.

Der Emmericher Stadtverband der AfD hat seine Kandidatenkür für die Kommunalwahlen 2020 durchgeführt. Zum Bürgermeisterkandidaten wurde Christopher Gietmann aus Kleve gewählt (Foto). „Christopher Gietmann ist 33 Jahre alt, Altenpfleger und Pflegefachkraft für außerklinische Beatmung, er ist mit seiner Ehefrau zehn Jahre verheiratet und hat mit ihr sieben eigene Kinder“, heißt es in einer Pressemitteilung. .

Auf der Reserveliste stehen Christoph Kukulies (Platz eins), Theodor Vermaas (Platz zwei), Ingo Peters (Platz drei), Peter Hamann (Platz vier) und und Zsofia Hell (Platz fünf).

(hg)