Emmerich : Zweite Auflage für den Homerun

Emmerich Vom 31. August bis zum 10. September können wieder Kilometer und Geld für den guten Zweck gesammelt werden. Läufer, Inlineskater oder Rollstuhlfahrer jeder Altersgruppe können sich an dem Lauf beteiligen. Welche Erfolge letztes Jahr erzielt werden können.

Der Erlös des letzten Jahres ging in die Rudolf Stahr-Stiftung über, dessen Schirmherr Bürgermeister Peter Hinze ist. Von dort aus wurden die Gelder verteilt an neun Schulen – unter anderem finanzierte die Hüthumer St. Georg-Grundschule damit attraktive Projekttage. Weiter erhielten 15 Kitas, Familien in Not, der Mittagstisch im Aldegundisheim, das Jugendcafé am Brink und mehrere Vereine die Spenden. Auch an Sportvereine – der TUS Hüthum 08 kaufte von den Spenden unter anderem Balancepads fürs Turnen – und an verschiedene andere Institutionen ging das Geld aus dem Lauf.