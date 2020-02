Ermittlungen in Emmerich : Tödlicher Unfall nach versuchter Geldautomaten-Sprengung?

Foto: RPO/Guido Schulmann 7 Bilder Tödlicher Unfall nach versuchter Geldautomaten-Sprengung?

Emmerich/Niederlande Am frühen Morgen sollen drei Männer versucht haben, einen Geldautomaten in Emmerich zu sprengen. Bei ihrer Flucht kamen zwei von ihnen bei einem Unfall in den Niederlanden offenbar ums Leben.

Drei Männer sollen am Freitagmorgen gegen 4 Uhr versucht haben, in Emmerich an der Ostermayerstraße einen Geldautomaten zu sprengen. Kurz danach ereignete sich auf der A 12 in den Niederlanden ein Verkehrsunfall mit zwei Todesopfern. Wie die Polizei herausfand, handelt es sich bei den Toten um zwei der Tatverdächtigen. Nach dem Dritten wird momentan gefahndet.

Nach Angaben der Polizei hat sich die versuchte Sprengung des Geldautomaten, der sich in der Nähe der Spielhalle befindet, in Windeseile abgespielt. Um 04.03 Uhr meldete eine Sicherheitsfirma eine Alarmauslösung an dem Automaten. Als Beamte der Bundespolizei und eine Emmericher Streife kurze Zeit später am Tatort eintrafen, fehlte von den Tätern zunächst jede Spur. Am Geldautomaten wurden massive Hebelspuren festgestellt, zu einer Sprengung war es offenbar nicht gekommen. Die Überwachungskameras der angrenzenden Spielhalle zeigten insgesamt drei Täter, die offenbar versuchten, mit Gasflaschen und Zuleitungen eine Sprengung herbeizuführen. Ebenso war das Täterfahrzeug, ein silberner Audi A3 mit Herner Kennzeichen, zu erkennen.

50 Minuten nach dem Alarm waren zwei der drei mutmaßlichen Täter tot. Durch die Leitstelle der Polizei in Arnheim wurde gegen 04.50 Uhr mitgeteilt, dass sich auf der A12 unmittelbar hinter der deutsch-niederländischen Grenze bei Zevenaar ein schwerer Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Audi RS3 ereignet hat. Das Auto war gegen einen Lastwagen geprallt, von der Strecke abgekommen und in einem Graben gelandet.

Dass es sich bei dem mutmaßlichen Fluchtfahrzeug um einen Audi handelt, lässt aufhorchen. Dieser Umstand legt die Vermutung nahe, dass es sich bei den Tätern um Mitglieder der „Audi-Bande“ aus den Niederlanden handelt.

Diese Bande macht seit Jahren mit der Sprengung von Geldautomaten auf sich aufmerksam. Die Tatorte liegen in Grenznähe. Die Bande stiehlt dabei bevorzugt PS-starke Audi, um sie für ihre Flucht zu nutzen. Drei Mitglieder der Bande sind im Sommer 2019 vom Landgericht Düsseldorf zu Haftstrafen verurteilt worden. Sie hatten 600.000 Euro erbeutet.

Die Bande wird im Bereich zwischen Amsterdam und Utrecht verortet und auf 250 Personen geschätzt. Die Gangster, die in Düsseldorf verurteilt wurden, waren bei ihren Sprengungen über die offene Grenze zu den Tatorten gereist.

Der jüngste Fall zeigt, dass es offenbar Bezüge zu Emmerich gibt, die so vielleicht noch nicht bekannt gewesen sind. Erst am 25. Januar zogen Polizei und Feuerwehr einen Audi Quattro A 6 in Höhe der Emmericher Rheinbrücke aus dem Rhein. Kennzeichen fehlten an dem Wagen. Und auch die Fahrgestellnummer war manipuliert. Doch es dauerte nicht lange, bis die Polizei ermittelt hatte, dass der Wagen in den Niederlanden gestohlen worden war.

Die genaueren Umstände, die dazu geführt haben, dass der Wagen im Bereich der Rheinbrücke aus dem Wasser auftauchte, scheinen noch nicht geklärt. Zumal der Wagen an der Fundstelle eigentlich nicht ins Wasser gelassen worden sein kann. Der Bereich ist für Fahrzeuge nicht zugänglich. So könnte es sein, dass er an anderer Stelle in den Fluss gelangt ist und die Strömung ihn bis nach Emmerich trug.

Der Geldautomat in Emmerich. Er wurde gesprengt. Foto: Markus Balser