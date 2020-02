Vorher Automatensprengung in Emmerich : Zwei Tote auf Autobahn nahe deutscher Grenze

Der Geldautomat in Emmerich. Er wurde gesprengt. Foto: Markus Balser

Emmerich/Niederlande Am frühen Morgen haben drei Männer versucht, einen Geldautomaten in Emmerich zu sprengen. Bei ihrer Flucht kamen zwei von ihnen bei einem Unfall in den Niederlanden ums Leben.

Drei Männer haben am Freitagmorgen gegen 4 Uhr versucht, in Emmerich an der Ostermayerstraße einen Geldautomaten zu sprengen. In zeitlicher Nähe zur Tat ereignete sich auf der A 12 in den Niederlanden ein Verkehrsunfall mit zwei Todesopfern. Wie die Polizei herausfand, handelt es sich bei den Toten mit größter Wahrscheinlichkeit um zwei der Tatverdächtigen. Nach dem dritten wird momentan gefahndet.

Nach Angaben der Polizei hat sich die versuchte Sprengung des Geldautomaten, der sich in der Nähe der Spielhalle befindet, in Windeseile abgespielt. „In der Regel ist es so, dass die Täter dann auch mit großer Geschwindigkeit vom Tatort davon fahren“, sagte eine Polizeisprecherin. Vermutlich hat sich der Fall am Freitagmorgen genauso abgespielt, denn als die Polizei am Tatort eintraf, fehlte von den Räubern jede Spur.