Brand in Emmerich : Feuerwehr löscht Mülltonnenbrand

EMMERICH Brennende Mülltonnen sind nicht zu unterschätzen. Denn es besteht immer die Gefahr, dass das Feuer auf Gebäude und Fahrzeuge übergreift. Samstag war die Feuerwehr gefordert.

Am Samstagmorgen musste die Feuerwehr in Emmerich ausrücken. Um 6.05 Uhr waren die Einsatzkräfte alarmiert worden, berichtet die Feuerwehr Stadt auf ihrer Facebook-Seite. Es hieß, eine Mülltonne brenne an der Hansastraße. Als die Feuerwehrleute eintrafen, standen zwei große Rollcontainer bereits komplett in Flammen. Die Behälter konnten allerdings schnell gelöscht werden. Der Zeuge, der die Feuerwehr alarmiert hatte, hatte glücklicherweise vorher schon einen weiteren Rollcontainer zu Seite gezogen. Sonst wäre dieser auch in Brand geraten.