Zeugen werden gesucht Zwei Fahrzeuge wurden beschädigt

Am Sonntag, 15. Januar, kam es zwischen 03.30 und 06.30 Uhr an der Reeser Straße in Emmerich zu einer Unfallflucht. Ein grauer Volvo V60, der am rechten Fahrbandrand in Fahrtrichtung Rees abgestellt wurde, wurde am linken Außenspiegel beschädigt. Der oder die Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne der Pflicht nachzukommen, Angaben zur Person und Verkehrsbeteiligung zu machen. Zu einer weiteren Unfallflucht kam es am Sonntag, 15. Januar, zwischen 14 und 18 Uhr am Nollenburger Weg in Emmerich. Ein grüner VW Golf, der am rechten Fahrbandrand in Fahrtrichtung B220 abgestellt wurde, wurde dabei ebenfalls am linken Außenspiegel beschädigt. Die Polizei bittet Personen, die Aussagen zu den beiden Unfallfluchten tätigen können, sich bei der Polizei Emmerich unter 02822 7830 zu melden.