Saisonstart im schwimmenden Restaurant : Wirtinnen-Wechsel in der „Schute“

Mindy Leenders ist ab sofort für die Bewirtung in der Schute Marina im Emmericher Yachthafen zuständig. Foto: Funke Foto Services GmbH/Thorsten Lindekamp

Emmerich Jutta Vos-Meier leitet nicht mehr die beliebte Gastronomie. Mindy Leenders hat übernommen.

Die Saison ist bereits eröffnet. Wer in dem schwimmenden Restaurant im Emmericher Yachthafen, der Schute Marina, etwas Trinken oder Essen will, kann dies ab sofort wieder tun. Begrüßen wird die Gäste nun ein neues Gesicht: Die Niederländerin Mindy Leenders leitet ab sofort die Geschicke auf der Schute. Die jahrelange Wirtin Jutta Vos-Meyer ist von Bord gegangen. Sie widmet sich nun einer neuen Aufgabe in Kleve.

Die neue Kapitänin der Schute ist 39 Jahre alt und kommt aus Tolkamer. Hier hat sie bereits Erfahrungen im Bereich Gastronomie gesammelt. „Zehn Jahre arbeite ich schon in diesem Bereich“, so die Niederländerin. Zuletzt sorgte sie für das Wohl der Gäste in der Wacht am Rhein.

Als klar war, dass die Emmericherin Jutta Vos-Meyer nicht in die nächste Saison mit der Schute starten wird, hat Marielle van de Zand, Miteigentümerin des Emmericher Yachthafens, bei Leenders nachgefragt. „Wir sind oft in der Wacht am Rhein und kannten uns daher“, erklärt van de Zand. Mindy Leenders freut sich nun auf ihren neuen Wirkungsort. „Die Schute und die Umgebung hier sind super schön“, so die 39-Jährige. Sie hofft auf einen tollen Sommer, „so dass die Gäste auch viel draußen am Wasser sitzen können“.

Gemeinsam mit ihrer Chefin Marielle van de Zand hat sie auch ein wenig an der Speisekarte der Schute Marina, also dem Clubhaus des Yachthafens, gefeilt. „Diese ist nun ein wenig kleiner“, so van de Zand. Man wolle sich etwas mehr auf das Dasein als Kneipe konzentrieren. Schnitzel, Rumpsteak und Hamburger (auch eine vegetarische Variante) stehen ebenso auf der Speisekarte, wie Fisch und einige Leckereien (unter anderem Ofenkartoffeln und Bitterballen) für den kleinen Hunger.

Gefrühstückt werden kann auf der Schute auch. Es gibt ein kleines und ein großes Frühstück, „doch hier benötigen wir eine Vorbestellung“, erklärt van de Zand. Ansonsten ist in der Schute Marina, die ja bekanntlich seit über 40 Jahren ein Treffpunkt für Freizeitkapitäne und Wohnmobilisten ist und seit dem Frühjahr 2016 im neuen Glanz erstrahlt, alles beim Alten. Das große Hausboot auf Pontons bietet weiterhin – drinnen wie draußen – jeweils 45 Gästen Platz. Marielle van de Zand plant in der neuen Saison verschiedene Veranstaltungen auf der Schute. Wenn möglich, soll es einmal im Monat ein Event geben.

Geöffnet hat die Schute Marina Mittwoch und Donnerstag von 16 bis 22 Uhr, Freitag von 15 bis 24 Uhr sowie Samstag und Sonntag von 10 bis 22 Uhr. Die Saison hat bereits begonnen und wird bis zum 19. Oktober laufen.

