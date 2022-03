Emmerich mit einer einmaligen Idee : Wasser gegen die Saatkrähen im Park

Info

Schutz Bei Saatkrähen handelt es sich um eine nach dem Bundesnaturschutzgesetz besonders geschützte Art, die weder bejagt noch getötet, noch beim Brüten gestört werden darf.

Ausnahme Wurde in früheren Jahren die Entnahme der Nester vom Kreis Kleve bis Ende März meist zugelassen, erhält die Stadt in den letzten Jahren nur noch in Sonderfällen eine Genehmigung. Eine erneute Erteilung wurde in diesem Jahr nicht in Aussicht gestellt.