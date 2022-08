Umweltschutz am Niederrhein : Wie in der Emmericher Ward die Arten- und Pflanzenvielfalt gefördert werden soll

Setzten den ersten Spatenstich gemeinsam (von links): Emmerichs Bürgermeister Peter Hinze, NRW-Umweltminister Oliver Krischer, Vize-Landrat Stefan Welberts und Nabu-Chef Dietrich Cerff. Foto: Markus van Offern (mvo)

Emmerich Die NABU-Naturschutzstation Niederrhein lud am Samstag zu einem Festakt mit dem nordrhein-westfälischen Umwelt- und Verkehrsminister Oliver Krischer in die Ward ein. Wir erklären, was genau hinter dem Projekt steht.