Ärzte-Offensive in der Stadt Weshalb Emmerich zur Neurologie-Hochburg wird

Facharztmangel? Medizinerschwund auf dem Land? Endlose Wartelisten in Praxen? Wer mit den Ärzten der Gemeinschaftspraxis für Neurologie, Psychiatrie und Psychotherapie am Emmericher Krankenhaus spricht, könnte den Eindruck gewinnen, dass es diese Probleme gar nicht gibt. Dabei hatte Neurologe Dr. Dieter Borrmann, seit Jahrzehnten zusammen mit Psychiaterin Margarita Kubat, das Gesicht der Praxis, vor wenigen Jahren noch ans Aufhören gedacht. Damit drohte eine Lücke. Doch es kam ganz anders. 2021 stieß der niederländische Neurologe Pieter Rodgers als Teilhaber zum Team, im vergangenen Jahr konnte Berufskollegin Tessa Schut verpflichtet werden. Die Niederländerin war bislang als angestellte Medizinerin in Emmerich tätig, seit dem 1. April hat sie ebenfalls offiziell einen Kassensitz – der vierte am Standort.