Militärischer Schutzbereich in Emmerich Weshalb am Schießstand in der Hetter mächtig Betrieb herrscht

Der Warnhinweis in der Hetter, unweit des MU-Cafés im Emmericher Ortsteil Klein-Netterden, mutet beängstigend an: „Achtung, Militärischer Schutzbereich!“. Und die Anweisungen sind unmissverständlich: „Es ist verboten, im Abstand von 50 Metern von der Umzäunung zu rauchen, offenes Feuer anzuzünden, zu zelten.“ Nicht einmal Fotos dürfe man vom Gebiet des Schutzbereiches oder seiner Anlagen ohne Genehmigung machen, Gleiches gelte für Zeichnungen oder Skizzen. Leser, die in der Umgebung regelmäßig spazieren gehen, berichteten unserer Redaktion, dass auf dem umzäunten Areal des Schießstandes seit einiger Zeit Hochbetrieb herrsche, dass mehr Uniformierte dort unterwegs seien und gebaut werde. Wir haben beim zuständigen Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr nachgefragt, was da los ist.